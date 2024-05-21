مدير شبكة طهران الإعلامية يكشف عن المرشح الأقرب للفوز برئاسة إيران

قال محمد حسن البحراني، مدير شبكة طهران الإعلامية، إن رئيس أركان الجيش الإيراني وجه القوات المسلحة بفتح تحقيق لمعرفة السبب الحقيقي لسقوط طائرة الرئيس الإيراني، رغم أن الدلائل الأولى تشير إلى أن الاجواء السيئة، كانت سببًا لسقوط الطائرة الرئاسية بسبب ضبابية الرؤية.

وأضاف "البحران"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، أن طائرة الرئيس اصطدمت بأحد قمم الجبال، وتوفى نتيجة قضاء الله وقدره ، مشيرًا إلى أن كافة المدن الإيرانية من شمالها إلى جنوبها شهدت تجمعات للعزاء في هذا الحادث، كمقدمة للتشيع الذي يجرى للرئيس الإيراني وعدد من مساعديه يوم الأربعاء المقبل.

المرشح الأوفر حظًا هو مرشح القوى الأصولية.

ولفت إلى أن نائب الرئيس سيتولى منصب الرئيس لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد 39 يومًا على وجه التحديد، مضيفًا أن الرئيس الراحل كان محسوبًا على التيار الأصولي بإمتياز، رغم عدم انتمائه لأي حزب، والعهد الذي تعيشه طهران منذ عدة سنوات هو أصولي، ولذلك المرشح الأوفر حظًا هو مرشح القوى الأصولية.

وتابع: العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة على إيران منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية، أثرت بشكل سلبي على الأسطول الجوي الإيراني سواء المدني أو العسكري، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لتحديث الأسطول من فترة لأخرى، ولكنها لم تستطع عقد صفقات كبيرة مع الاتحاد الاوربي لشراء طائرات حديثة.

وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية بصورة غير مباشرة تسببت في إسقاط طائرة الرئيس الإيراني، بسبب عدم توفير قطع الغيار أو تحديث الأسطول الجوي.