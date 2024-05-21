وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان مشروعات الرصف والتطوير بمركزي زفتى والسنطة

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، مشروعات الرصف والتطوير الجارية بمركزي زفتى والسنطة.

واستهل وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية الجولة بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق نهطاي- الضبابشة والذي بلغت نسبة نهو الأعمال به 60% بتكلفة 5.3 مليون جنيه، حيث يتم رصف الطريق بطول 700 متر وعرض 12 من مجمع الخدمات الحكومية في اتجاه قرية الضبابشة.

وأشاد اللواء هشام آمنة بمشروعات الطرق والرصف الجارية على أرض محافظة الغربية والتي تساهم في تيسير حركة المواطنين اليومية على أرض المحافظة وتحقيق رضا المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الطريق يعد محور مروري هام يربط الطريق يربط بين القادم من محافظة الدقهلية عبر مدينة زفتى والقادم من مدينة المحلة الكبرى وكذلك مركزي زفتى / السنطة متجها إلى الطريق الزراعي القاهرة / الإسكندرية (مدينتي قويسنا بركة السبع) وبالتالي توزيع الكثافات المرورية وربط شبكة الطرق الإقليمية ببعضها ،كما يُسهل حركة المواطنين من القرى التابعة للوحدة المحلية بنهطاي لطريق (طنطا - السنطة - زفتى) الجديد و لجميع الخدمات الحكومية الموجودة بقرية نهطاي النموذجية.

وفي السياق ذاته تفقد اللواء هشام آمنة والدكتور طارق رحمى أعمال تطوير الرصيف المقابل لطريق مركز طب الأسرة بنهطاي حيث يتم انشاء رصيف انترلوك وبلدورات أمام وحدة طب الأسرة بنهطاي بطول 110 أمتار وعرض 12 مترًا للحفاظ على المظهر الجمالي و الحضاري لقرية نهطاي النموذجية، كما يتم إقامة أماكن انتظار للسيارات أمام الوحدة منعا للتكدس المروري.

واختتم الوزير والمحافظ تفقد المشروعات بمركز زفتى، بمتابعة أعمال تطوير شارع الجيش القبلي بمدينة زفتى بنسبة تنفيذ 40 % حيث يتم رصف وتطوير الجزيرة بطول 450 م تبدأ من محطة مياه الشرب حتى مدرسة الصنائع لتكون متنفسًا حضاريا لأهالي زفتى و من أجل إضفاء لمسة جمالية على الشوارع بالإضافة إلى إنشاء أماكن تصلح ساحات انتظار للسيارات بأسلوب حضاري لمواجهة التكدس المرورى بزفتى.

وأشار المحافظ إلى أنه في انجاز غير مسبوق وقع الاختيار علي مدينة زفتي بمحافظة الغربية للانضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم Gnlc لعام 2024 ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة على مستوي العالم وذلك تقديرا للجهود المتميزة في ان يكون التعلم مدى الحياة حقيقة وواقع للجميع، وقد جاء اختيار مدينة زفتي نتيجة للأنشطة التي شهدها المركز من مشروعات تنموية و تنمية بشرية وتمكين اقتصادي واجتماعي مما ساهم في زيادة الوعي لدى المواطنين وبناء الإنسان وأسرة سليمة وقادرة على المشاركة في عملية البناء والتنمية في محافظة الغربية.

وفي سياق آخر انتقل وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية لمركز ومدينة السنطة قلعة زراعة العنب وصناعة الزبيب والتي تشهد أعمال رصف وتطوير في شوارع حيوية هامة ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية.

وتفقد اللواء هشام آمنة والدكتور طارق رحمي أعمال رصف شارع بورسعيد وشارع الجيش فيتم فرد وتشغيل طبقة السن وتركيب البلدورات بطول 900 متر وعرض 7 أمتار طول لكلا من الشارعين.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 وضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.



