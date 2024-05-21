تطوير بعض الخدمات المقدمة للركاب بمبنى رقم "1" بمطار القاهرة الدولي

فى إطار جهود وزاره الطيران المدنى نحو الاهتمام بتطوير ورفع جودة الخدمات المقدمة للركاب عبر مطار القاهرة الدولي كونه بوابة مصر الأولى وأفريقيا أمام جميع المسافرين والقادمين من مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا السياق،، قامت شركة ميناء القاهرة الجوى خلال الفترة الماضية بالانتهاء من بعض أعمال التطوير بالمطار ومنها؛ تشغيل منطقة الخدمات بمبنى الركاب رقم "١ " بمطار القاهرة الدولي بعد تطويرها، وذلك للإرتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للركاب، حيث تم تشغيل عدد من المطاعم بمنطقة الترانزيت العلوى بعد إعادة تطويرها واستثمارها من قِبل شركات لها علامات تجارية دولية مما يعزز من تقديم أعلى جودة من مستويات الخدمة وبما يحقق أعلى معدلات التميز لإرضاء جميع متطلبات العملاء المسافرين من وإلى المطار .

جدير بالذكر أن مطار القاهرة الدولي حقق خلال العام الماضي ٢٠٢٣ أعلى معدلات التشغيل وزيادة في أعداد الركاب حيث حقق المطار رقمًا قياسيًا في حركة الركاب والطائرات؛ حيث بلغت حركة الركاب في السفر والوصول مايقرب من ٢٦ مليون راكب علي متن ١٩٨ الف رحلة جوية وهو أعلى معدل تحقق لأول مرة منذ تاريخ مطار القاهرة الدولي.