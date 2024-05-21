تحذير للرجال.. نوع منشطات يؤدي إلى الموت المفاجيء في هذه الحالة (تفاصيل)

يلجأ العديد لتناول مكملات التستوستيرون أو المنشطات الإصطناعية، بهدف الحصول على جسم رياضي منحوت خلال فترة قصيرة، مما يدفعهم إلى تجربتها، ولكن على الرغم من أن هرمون التستوستيرون الاصطناعي يمكن أن يحسن المظهر البدني على المدى القصير، إلا أنه لا ينبغي تجاهل عواقبه الصحية على المدى الطويل.

مخاطر استخدام مكملات التستوستيرون

التستوستيرون هرموناً أساسياً يلعب دوراً حيوياً في وظائف الجسم المختلفة، إذ يُنتج الرجال والنساء التستوستيرون، إلا أن مستويات هذا الهرمون تكون أعلى بشكل ملحوظ لدى الرجال، حيث تحتوي أجسامهم على حوالي 15 ضعفاً من التستوستيرون مقارنة بالنساء.

ولا يقتصر دور التستوستيرون على النمو الجنسي والبلوغ فقط، بل يساهم أيضاً في بناء كتلة العضلات الهزيلة، والتحكم في نمو العظام، مما يعزز القوة والقدرة على التحمل الرياضي ولياقة القلب والأوعية الدموية.

مكملات التستوستيرون

العوامل الطبيعية لزيادة التستوستيرون

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من إنتاج هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي، مثل ممارسة الرياضة، وتقليل التوتر، والنشاط الجنسي، إلا أن بعض الأفراد يلجؤون إلى استخدام مكملات التستوستيرون الاصطناعي لتعزيز مستوياته في الجسم، خاصةً بكميات تتجاوز ما ينتجه الجسم بشكل طبيعي. ورغم أن هذا الاستخدام قد يحمل بعض الفوائد على المدى القصير، إلا أنه يرتبط بالعديد من التأثيرات السلبية على الصحة.

الآثار الجانبية قصيرة المدى لمكملات التستوستيرون

تشير الأبحاث إلى أن مكملات التستوستيرون قد تؤدي في البداية إلى زيادة الدافع الجنسي والمساعدة في بناء كتلة عضلية أكبر على مدى عدة أشهر. وقد تظهر بعض الآثار الجانبية الطفيفة مثل حب الشباب، والصلع الذكوري، وتضخم الثدي لدى الرجال، وانقطاع الطمث وزيادة شعر الجسم لدى النساء.

المخاطر الصحية لمكملات التستوستيرون على المدى الطويل

ومع ذلك، لا يمكن مقارنة هذه الآثار الجانبية الطفيفة بالعواقب الخطيرة للاستخدام المتكرر للمكملات على المدى الطويل، فقد أوضح الخبراء أن تعاطي المنشطات التستوستيرونية يمكن أن يؤدي إلى تغييرات كبيرة في نشاط القلب، بما في ذلك تضخم القلب، وارتفاع ضغط الدم، وقلة مرونة الشرايين، مما يزيد من خطر الموت المفاجئ.

كما أن الاستخدام الطويل الأمد لهذه المكملات قد يتسبب في تلف الكبد والكلى. ويمكن أن يكون للتستوستيرون آثار نفسية أيضاً، مثل زيادة العدوانية، والاكتئاب، والقلق.

مكملات التستوستيرون

تأثيرات التستوستيرون على النظام الهرموني

تعمل مكملات التستوستيرون على إيقاف التحفيز الطبيعي لإنتاج هذا الهرمون في الدماغ، مما يؤدي إلى حالة تُعرف بقصور الغدد التناسلية. في هذه الحالة، تتقلص الأنسجة التي تنتج التستوستيرون بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية وحجم الخصية.

في نهاية المطاف، وعلى الرغم من الفوائد القصيرة المدى التي قد يقدمها التستوستيرون الاصطناعي في تحسين المظهر البدني والأداء الرياضي، إلا أن المخاطر الصحية طويلة المدى تتجاوز بكثير هذه الفوائد. لذا، ينصح الخبراء بالاعتماد على الطرق الطبيعية لزيادة مستويات التستوستيرون من خلال ممارسة الرياضة، والحفاظ على نمط حياة صحي، وتجنب اللجوء إلى المكملات الاصطناعية التي قد تترك آثاراً سلبية خطيرة على الصحة العامة.