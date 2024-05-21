الاتحاد المحلي لعمال العاصمة الادارية ينظم احتفالية لتكريم العاملين

نظم الاتحاد المحلي لعمال العاصمة الادارية، برئاسة عايدة محى الدين، احتفالية بمناسبة عيد العمال وتكريم عددا كبيرا من العمال، ضمن الاحتفالات المستمرة بشهر العمال، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

وذلك بحضور محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد، والمسؤول عن الاتحادات المحلية ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، عباس صابر،امين صندوق النقابة العامة للعاملين بالبترول، عبدالله مشهور امين لجنة العلاقات العام بنقابة البترول ومجلس ادارة اتحاد العاصمة الادارية الجديده، مى مصطفى، ايهاب وفيق، فكرى محمد سامى، رشا عبد الفتاح، احمد الجوهرى، نبيل سيد ابو العلا، وعدد من الزملاء بهيئة البريد، وهيئة السكة الحديد، ووزارة الطيران، ووزارة البترول، والنيابات والمحاكم، وبنك مصر، وعمال العاصمة، ووزارة الاتصالات، وذلك بمقر اتحاد العمال.

وشهدت الاحتفالية تكريم العديد من العمال، فى وزارات وهيئات فى العاصمة الادارية، بالاضافة الى تكريم عدد من العمالة الغير منتظمة من مواقع فى العاصمة



