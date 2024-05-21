كورتوا: دوري أبطال اوروبا هدف ريال مدريد في كل عام

أكد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن الملكي ينافس بقوة على مسابقة دوري أبطال أوروبا كل عام لأنهم النادي الأفضل في العالم.





أضاف كورتوا في تصريحاته لوسائل الإعلام الإسبانية: "كل عام نقاتل من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا، النادي هو الأفضل في العالم وحقًا عندما تكون في الداخل ترى كل شيء، عندما تتنقل حول العالم فإنك تدرك هذا التأثير".



وتابع كورتوا : عليك أن تكون إيجابيًا قبل كل شيء، في أغسطس بكيت لأن أسوأ شيء يمكن أن يحدث لك في كرة القدم هو الإصابة، عندما عدت إلى المنزل قلت إنني سأعمل بجد وأعود بقوة.



وواصل حارس ريال مدريد: لقد كانت فكرتي منذ البداية "كن إيجابيًا، وحارب ولا تستسلم أبدًا، اعتقد الكثيرون أن موسمي قد انتهى، لكنني كنت أعلم أنه لم يكن كذلك.



وأشار: التغلب على الشدائد ليس بالأمر السهل، يجب أن تتحلى بالثقة وتؤمن بنفسك من المهم أن تكون محترفًا عند العمل، سيتذكرك الكثيرون خلال مسيرتك الكروية، لكن الكثيرين سيتذكرونك لما أنت عليه في حياتك اليومية.



ويلتقي ريال مدريد مع دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل.



وكان كورتوا تعرض لإصابة في ركبته في بداية الموسم الكروي قبل أن يعود بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

