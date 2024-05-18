كورتوا جاهز لنهائي دوري أبطال أوروبا

تأكدت جاهزية الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لحراسة مرمى نادي ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا والذي سيجمعه مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وكشف خوسيه لويس سانشيز الصحفي بصحيفة ماركا الإسباني، أن كارلو أنشيلوتي قرر الدفع بـ كورتوا بشكل أساسي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل على ملعب ويمبلي.

وأوضح الصحفي الموثوق أن كورتوا سيشارك بشكل أساسي أمام ريال بيتيس في الجولة الأخيرة من الليجا.

وتعافي كورتوا من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الحالي على مستوى الرباط الصليبي.

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره فياريال يوم غدًا الأحد، وذلك لحساب الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني للدرجة الأولىويمتلك نادي ريال مدريد ثلاثة وتسعين نقطة وبإمكانه إنهاء الليجا برصيد تسعة وتسعين نقطة.