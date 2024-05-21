محافظ الدقهلية يتفقد المقرالجديد لمركز معلومات شبكات المرافق

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية داخل المقر الجديد لمركز معلومات شبكات المرافق بديوان عام المحافظة، مشيرًا إلى أن الهدف من الجولة هو التعرف علي الاحتياجات اللازمة والمتطلبات التي تحقق رفع كفاءة العمل بالمركز وتحسين مستوي الخدمات المقدمة بما يحقق رضاء متلقي الخدمة.

ووجه محافظ الدقهلية، بسرعة حصر كافة الاحتياجات اللازمة للمركز من الاجهزة والحواسب الآلية والاثاث بهدف توفير بيئة مناسبة للعاملين به ليقوم المركز بتأدية خدماته للمواطنين ولكافة الجهات علي اكمل وجه بما يحقق رضاء المواطنين، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة النظافة من حيث الدهانات والحفاظ الدائم علي النظافة العامة داخل المركز لتوفير بيئة صحية وآمنة للعاملين لتمكينهم من اداء مهامهم بشكل يليق بمحافظة الدقهلية.

وكلف مختار، المهندس شريف عبد المنعم مدير المركز بضرورة المتابعة الجادة لملفات العمل داخل المركز وتذليل العقبات لحسن تقديم الخدمة لمتلقيها سواء من المواطنين او الجهات الحكومية والمؤسسات بنطاق المحافظة.

تقديم كافة الخدمات للمواطنين

وتابع محافظ الدقهلية، أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة علي تقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية وتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل هذه القطاعات سواء من خلال تنفيذ مشروعات قومية أو خدمية لرضاء المواطنين ورفع المعاناة عنهم.

رافق المحافظ خلال الجولة باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، ونهي فهمي مدير عام العلاقات والمراسم و اكرم السقا مدير عام الشئون الادارية بالمحافظة.