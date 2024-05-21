إصابة 10 أطفال في حادث إنقلاب سيارة بالبحيرة

وقع صباح اليوم الثلاثاء، حادث إنقلاب سيارة تقل صغار بسن الحضانة في ترعة بطريق أبو حمص - دمسنا بمحافظة البحيرة، ما تسبب في إصابة 10 أطفال بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

فور وقوع الحادث تم نقل الأطفال إلى مستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

تفاصيل الحادث

تفاصيل الحادث جاءت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة تقل أطفال بسن الحضانة بمياه ترعة بطريق أبو حمص - دمسنا، مما نتج عنه إصابة 10 صغار بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ومن جانبه أكد الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم نقل المصابين بعدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أنه قام بزيارة المصابين بالمستشفى، وإن جميع المصابين حالتهم الصحية مستقرة، ويتلقون الرعاية والعناية الطبية اللازمة، وجار متابعتهم من قبل الفريق الطبي بالمستشفى.

