الصاروخ الحامل الصيني "كوايتشو-11 واي 4" يطلق 4 أقمار اصطناعية جديدة للفضاء

أطلقت الصين اليوم الثلاثاء ، الصاروخ الحامل من طراز "كوايتشو-11 واي 4" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين، لإرسال 4 أقمار اصطناعية جديدة إلى الفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الصاروخ الحامل التجاري انطلق في الساعة 12:15 ظهرا (بتوقيت بكين) من موقع الإطلاق، مشيرة إلى دخول الأقمار الاصطناعية الأربعة، بما في ذلك القمر الصناعي "ووهان-1" وقمر صناعي لاختبار التكنولوجيا بالمدارات المنخفضة للغاية، دخلت إلى مداراتها المحددة سلفا.

وتمثل عملية الإطلاق هذه المهمة الـ32 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "كوايتشو".

أمريكا تقدم التعازي الرسمية في وفاة رئيسي وتؤكد دعمها للشعب الإيراني

أعربت الولايات المتحدة عن خالص التعازي الرسمية لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، في حادث تحطم مروحية شمال غربي إيران، أول أمس الأحد

وجددت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء "دعمها للشعب الإيراني وكفاحه من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بينما تختار إيران رئيسًا جديدًا".

وفي السياق نفسه.. قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي- في تصريح للصحفيين، حسب ما نشره البيت الأبيض- إن تقديم التعازي هو من الممارسات المعتادة، ونحن نقدم تعازينا الرسمية حسب الاقتضاء.

وبالحديث عن الادعاء بأن العقوبات الأمريكية هي المسؤولة عن الحادث، أضاف كيربي أن "لا أساس لهذه الادعاءات من الصحة على الإطلاق".

وتابع أن "سبب الحادث، بالطبع، ليس واضحا، على الأقل ليس واضحا بالنسبة لنا. لكنني أود أن أشير إلى أن المصادر الرسمية الإيرانية كانت تشير إلى ظروف الطيران السيئة كسبب للقلق، وخاصة الضباب".

وأكد أن: "كل دولة، بغض النظر عمن تكون، تتحمل مسؤوليتها الخاصة، لضمان سلامة وموثوقية معداتها، وهذا يشمل الطيران المدني".

بايدن : ما يحدث في غزة "ليس إبادة جماعية"

شدّد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين على أن الهجوم الذي تشنّه إسرائيل في غزة "ليس إبادة جماعية"، وذلك في معرض دفاعه عن حليفة الولايات المتحدة في مواجهة إجراءات قضائية دولية عدة تطالها.

قال بايدن إن "ما يحصل ليس إبادة جماعية، نحن نرفض ذلك"، في إشارة إلى قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، أرفع هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، تتّهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها في غزة.

وجدّد بايدن إدانته لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قضائية منفصلة، إصدار مذكّرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، علما بأن المدعي العام نفسه طلب بالتزامن إصدار مذكّرات توقيف بحق ثلاثة من قادة حماس.

المحكمة الجنائية الدولية ترفض الاتهامات الإسرائيلية بـ"معاداة السامية"

رفض مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاتهامات الإسرائيلية بـ"معاداة السامية" بعد أن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق القيادة الإسرائيلية.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية في مقابلة مع قناة "سي إن إن": "اتهامات بمعاداة السامية والكراهية وفكرة أنه من خلال التطبيق الأعمى للقانون ننحاز إلى جانب واحد أو نضطهد الطرف الآخر".

وأضاف: "لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة، وهذه ليست مطاردة ساحرات أو رد فعل عاطفي على الفوضى الواقعة.. هذه عملية جنائية متوقعة منا كمدعين دوليين، كمحكمة مستقلة، جمع أدلة دامغة لن تتلاشى في قاعة المحكمة".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية من المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضده ووزير دفاعه يوآف غالانت بأنه "فضيحة"، موضحا بأنه مظهر من مظاهر "معاداة السامية الجديدة".

يذكر أن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان قد أعلن الاثنين أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قيادات حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".