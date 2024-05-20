الصين: لم نزود أيا من طرفي النزاع في أوكرانيا بالسلاح

أكد نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ، اليوم الاثنين، أن الصين لم تزود أيًا من طرفي النزاع في أوكرانيا بالأسلحة، مشيرًا إلى أنه على عكس الولايات المتحدة، لن تسهم الصين في إطالة أمد الأزمة.

وقال شينغ شوانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الصين ليست هي المنشئ أو الطرف في الأزمة الأوكرانية. (نحن) لم نقدم أسلحة لأي من أطراف الصراع. وعلى عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تتعمد إطالة أمد القتال، فإننا لن نفعل ذلك ولن نستفيد من الأزمة الأوكرانية".

وشددت الحكومة الصينية دائما على موقفها الثابت إلى بذل جهود دولية باتجاه حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

وقد صرح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة الامريكية تشانغ جيون، في وقت سابق، بأنه يتعين على المجتمع الدولي العمل معا لإيجاد حل عادل ومعقول حتى يتسنى تسوية الأزمة الأوكرانية سياسيًا وتحقيق السلام.

ووجه جيون هذا النداء في اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي عقد ليتزامن مع الذكرى الثانية لبدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية تسببت في أضرار لا تحصى، وأن الأولوية الأكثر إلحاحًا تتمثل في وقف الأعمال العدائية وإطلاق محادثات سلام واستعادة السلام.

إصابة 3 أشخاص في هجمات روسية على إقليم دونيتسك

أصيب 3 أشخاص من إقليم "دونيتسك" بأوكرانيا اليوم الاثنين جراء قصف روسي لعدة مناطق تابعة للإقليم في الساعات القليلة الماضية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - إن الروس أصابوا ثلاثة من سكان منطقة دونيتسك، وهم بالتحديد شخصين في بلدة (بيفنيتشني) وآخر في بلدة (كاترينيفكا).

وأضاف المسئول الأوكراني أن العدد الإجمالي لضحايا القوات الروسية في إقليم دونيتسك وصل إلى 1966 قتيلاً و4904 مصابين منذ بدء العمليات العسكرية الروسية واسعة النطاق في أوكرانيا، وذلك من دون احتساب عدد الضحايا في بلدتي "ماريوبول" و"فولنوفاخا".