واردات الصين من زيت الوقود تسجل أعلى مستوى منذ 2020

أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين، اليوم الاثنين، أن واردات الصين من زيت الوقود ارتفعت 10% في أبريل مقارنة بها قبل عام إلى 2.93 مليون طن متري، وهو أعلى مستوى منذ 2020 .

الصين

وبحسب مصادر تجارية مطلعة على المعاملات، جاءت واردات أبريل ، والتي تعادل 620180 برميل يوميا، أعلى بنسبة 48% عنها في مارس إذ جلب التجار المزيد من الشحنات من فنزويلا وإيران.

واتجهت الواردات نحو الارتفاع مع زيادة بعض مصافي التكرير مشترياتها قبل أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر وسط صعود عالمي في سوق زيت الوقود عالي الكبريت في الربع الثاني من هذا العام.

وفي الوقت نفسه، بلغت أحجام تصدير زيت الوقود، ومعظمها من زيت الوقود منخفض الكبريت، في أبريل 1.64 مليون طن أو نحو 347130 برميل يوميا بزيادة 10% عن ذات الشهر من العام الماضي.

وارتفعت الصادرات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي مع تزايد الطلب العالمي على الوقود وسط اضطرابات الشحن لأسباب جيوسياسية هذا العام.

الصين تبقي أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير

البنك المركزي فى الصين

أبقت البنوك فى الصين أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير، يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة الرئيسية على القروض التي يقدمها للمقرضين.

وأبقت البنوك فى الصين على سعر الفائدة الرئيسي على القرض لمدة عام عند مستوى 3.45%، كما كان متوقعاً من قبل الاقتصاديين لدى وكالة "بلومبرغ".

وجرى الإبقاء على معدل الخمس سنوات وهو مرجع للقروض العقارية عند مستوى 3.95% وفقاً لبنك الشعب فى الصين ، وذلك تماشياً مع التوقعات.

وتواجه الصين حاليا التحدي المتمثل في تحفيز الاقتصاد وإنعاش الطلب على الاقتراض مع الحفاظ على استقرار عملتها، حيث من الممكن أن تساعد السياسة النقدية المتساهلة في تعزيز النمو ولكنها قد تؤدي أيضا إلى تفاقم ضعف العملة وهروب رؤوس الأموال.

الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية تبيع أسلحة لتايوان

الصين وامريكا

فرضت الصين عقوبات على ثلاث شركات دفاع أمريكية بسبب مبيعاتها من الأسلحة إلى تايوان، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في بكين خلال تعاملات، اليوم الاثنين، تزامنا مع تنصيب رئيس جديد للجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة التجارة أن الشركات أمريكية "جنرال أتوميكس" لأنظمة الطيران و"جنرال دايناميكس لاند سيستمز" و"بوينغ" للدفاع والفضاء والأمن باتت ممنوعة من أعمال "الاستيراد والتصدير" في الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنّ تلك الشركات "ستُمنع من ممارسة أيّ نشاط استيراد وتصدير مرتبط بالصين، وستُمنع من أيّ استثمار جديد في الصين".

وأضافت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنّ "كبار المديرين التنفيذيّين لهذه الشركات ممنوعون من دخول الصين، وستُلغى تصاريح عملهم".

وأتى هذا الإعلان في وقت تولّى رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ-تي منصبه الاثنين، وسط ضغوط متزايدة من الصين.

ويخلف تساي في هذا المنصب إنغ وين التي اتّسمت سنواتها الثماني في الرئاسة بتدهور العلاقات مع بكين.

وتعتبر الصين تايوان إحدى مقاطعاتها التي سيجري توحيدها بالقوّة إذا لزم الأمر، وقد وصفت لاي تشينغ-تي بأنّه "انفصاليّ خطير" يقود تايوان إلى طريق "الحرب والانحطاط".

وألغت الولايات المتحدة اعترافها بتايوان عام 1979، لكنّ الكونغرس الأميركي يسمح في الوقت نفسه بتوريد أسلحة إلى تايوان، بهدف معلن هو ثني الصين عن أي نوايا توسعيّة.

مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لتايوان

مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لتايوان

والشهر الماضي، وافقت الولايات المتحدة على مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لتايوان، بحسب موقع الأسواق العربية.

وهذه المساعدات هي جزء من برنامج ضخم بقيمة 8 مليارات دولار للوقوف في وجه الصين عسكريا من خلال الاستثمار في الغواصات، واقتصاديا من خلال التنافس مع المشاريع الصينية الكبرى في البلدان النامية.

وقد سارعت الصين إلى الرد، معتبرة أن هذا الدعم العسكري يزيد من "خطر الصراع".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين "يجب على الولايات المتحدة (...) التوقف عن تسليح تايوان، والتوقف عن خلق توترات جديدة في مضيق تايوان، والتوقف عن تعريض السلام والاستقرار على جانبي المضيق".