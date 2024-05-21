طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

يؤدي اليوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر مايو الجاري طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس محافظة سوهاج الإمتحان في مادة اللغة الإنجليزية من خلال اليوم الرابع لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 داخل 11 إدارة تعليمية ويبلغ عدد اللجان التي تعقد بها الإمتحانات 463 بواقع 98 لجنة فى قطاع الشمال الذى يشمل إدارات طما وطهطا وجهينة بالإضافة إلى 208 لجان فى قطاع وسط الذى يضم إدارات المراغة وسوهاج وأخميم وساقلتة والمنشاة و157 لجنة في قطاع الجنوب الذي يضم إدارات جرجا والبلينا ودار السلام ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة هذا العام 81656 طالبا وطالبة .

ووفقًا لجدول الامتحانات يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج ويوم غد الأربعاء 22 من شهر مايو 2024 مادة الهندسة بالفترة الأولى من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا وبالفترة الثانية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11:30 حتى 12:30 بعد الظهر وفي اليوم الأخير الخميس 23 من شهر مايو 2024 يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا .

وفي سياق متصل أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المديرية أتمت استعدادها لامتحانات الشهادة الإعدادية، مشددًا على اجراء الإمتحانات في أجواء ملائمة ليعبر كل طالب فيها عن مستوى تحصيله العلمي، وقياس قدرة الطلاب على تطبيق ما استفادوا من المناهج الدراسية في حياتهم العامة وخدمة مجتمعهم.

وأكد وكيل الوزارة على أن المديرية وأولياء الأمور يعملون لتحقيق نفس الهدف وهو أن تسير الامتحانات بسهولة ويسر في اطار من العدالة والشفافية لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً.

عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان

وتهيب المديرية بجميع الطلاب وأولياء الأمور التعاون معها لتحقيق هذا الهدف ومراعاة الضوابط العامة للامتحانات، ومن أهمها الالتزام بمواعيد الامتحانات المقررة، حيث أن المدة المسموح بها لتأخر الطالب عن الدخول للجنته الامتحانية هي 10 دقائق فقط، وعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان، وعدم محاولة الغش أو المعاونة عليه بأي وسيلة، وعدم التلاعب بأوراق الاجابة أو محاولة اخفائها، حيث أن هذه المحاذير توجب الغاء امتحان الطالب على الفور.

واختتم وكيل الوزارة، بتوجيه رسالة طمأنة لجميع الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدًا أن أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، ستكون مباشرة وبعيدة عن أي تعقيد، ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية التي حددتها الوزارة، وأن جميع العاملين بلجان الامتحانات بالمحافظة يعملون على توفير المناخ التربوي المناسب لتأدية الطلاب للامتحان بيسر، كما أنهم سيتصدون في نفس الوقت لأي محاولة للإخلال بالنظام العام للامتحانات.