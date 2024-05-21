أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 495 ألفا و70 جندي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء ، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 495 ألفا و70 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعدما تم رصد مقتل وإصابة 1380 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و605 دبابات و14 ألفا و699 من المركبات المدرعة و12 ألفا و779 من النظم المدفعية و1077 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و811 من أنظمة الدفاع الجوي و354 طائرة مقاتلة و326 مروحية و27 سفينة حربية، فضلا عن 2085 من المعدات الخاصة وغواصة و17 ألفا و383 من المركبات وخزانات الوقود".

روسيا تتوسع فى تطوير جيلا جديدا من منظومات الدفاع الجوي

ذكر مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء الروس يعملون على تطوير منظومات دفاع جوي جديدة مضادة للصواريخ.

وقال المصدر:"يعمل الخبراء في روسيا على تطوير منظومات دفاع جوي جديدة. لدينا أفكار لنستمر في هذا المجال، وأفكار لتطوير أنواع جديدة من الأسلحة أيضا، ونأمل أن تشهدوا في المستقبل القريب ظهور الأجيال الجديدة من أنظمتنا الدفاعية".

وتمتلك روسيا اليوم العديد من المنظومات الدفاعية الصاروخية القادرة على اعتراض مختلف أنواع الأهداف الجوية بما فيها الصواريخ والطائرات والطائرات المسيرة، منها منظومات قصيرة ومتوسطة المدى، مثل منظومات "باتسير" و"بوك"، كما تمتلك أنظمة S-300 وS-400 البعيدة المدى، وأنظمة S- 300V وS-500 الحديثة وغيرها.

وتوجد لدى روسيا أيضا منظومات الدفاع الجوي الاستراتيجي A-135 (Amur)، المخصصة لحماية موسكو والمناطق الوسطى في البلاد، والتي أدخلت إلى الخدمة منذ عام 1995، ويتم تعديلها وتحديثها باستمرار.

مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي للضغط على أمريكا وإسرائيل

قال فاسيلي نيبينزيا، مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، إنه مع استمرار الأعمال العدائية في قطاع غزة، يجب على المجتمع الدولي مواصلة الضغط على إسرائيل وحليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص للوضع في رفح "في ظل هذه الظروف، يحتاج المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على القدس الغربية وحليفتها الرئيسية واشنطن، وعن فرص نقل الصراع إلى المجال الدبلوماسي فهي تبدو بعيدة المنال".

الولايات المتحدة منحت إسرائيل في حربها على غزة 8 أضعاف ما تقدمه لها من تمويل

وأضاف مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة:"إننا نرى أن القيادة الإسرائيلية الحالية تنوي مواصلة العمليات العسكرية حتى عندما أصبح من الواضح بشكل كبير أن تحقيق جميع أهدافها المعلنة لعمليتها أمر مستحيل، ولسوء الحظ، فإن هذا العناد يهدد أيضًا حياة الرهائن الإسرائيليين، مما يقلل مع مرور كل يوم من فرصة رؤية أقاربهم وأحبائهم على قيد الحياة".

الدبلوماسي الروسي يسخر من ازدواجية واشنطن بشأن السلام

وذكر نيبينزيا أن الولايات المتحدة وافقت مؤخرا على مشروع قانون لتخصيص أكثر من 26 مليار دولار للدولة العبرية، وهو مبلغ يعادل حوالي 8 أضعاف ما تقدمه الولايات المتحدة عادة لتلك الدولة اليهودية.

وسخر الدبلوماسي الروسي مما تقوم به الولايات المتحدة وما تنادي به باستمرار بشأن السلام قائلًا:"إن إسرائيل ستتلقى قنابل وصواريخ جديدة لتدمير المدنيين الفلسطينيين، وهذا هو مدى اهتمام الولايات المتحدة فعليا بالسلام في الشرق الأوسط".