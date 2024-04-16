الدفاع الروسية: قصف قوات ومعدات الجيش الأوكراني في 133 منطقة خلال 24 ساعة

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن القوات الروسية أوقعت خسائر في صفوف القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية في 133 منطقة خلال الساعات الـ24 الماضية، في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة - في بيان - "الطائرات العملياتية التكتيكية والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات الروسية دمرت مستودعات الذخيرة والوقود التابعة للجيش الأوكراني وورش إنتاج وتخزين الطائرات بدون طيار وضربت القوى البشرية والمعدات العسكرية المكدسة في 133 منطقة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وصدت القوات الروسية هجومين مضادين أوكرانيين في منطقة كوبيانسك خلال اليوم الماضي.

وذكرت الوزارة أن القوات الروسية حسنت مواقعها على الخطوط الأمامية، وقالت "في اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات المجموعة القتالية الغربية بتحسين مواقعها الأمامية وصدت هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي الحادي والعشرين التابع للجيش الأوكراني بالقرب من تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضحت أن الجيش الأوكراني فقد ما يقرب من 30 فردا ومركبتين قتاليتين مدرعتين ونظام مدفعية ذاتي الدفع من عيار 155 ملم ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم في اتجاه كوبيانسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جهة أخرى كشفت وسائل إعلام عن قيام الجيش الأوكراني بتنفيذ إعادة انتشار لقواته في منطقة تشاسوف يار ما تسبب بإخلاء المنطقة من الأسلحة المهمة، في الوقت الذي وقع فيه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قانونا بشأن تشديد إجراءات التعبئة في البلاد.

وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الآن تمت إعادة نشر اللواء 67، ما تبقى منه، في العمق الأوكراني، ويبدو أن الدفاع عن منطقة تشاسوف يار قد تولى مسؤوليتها لواء من القوات الإقليمية الأوكرانية، المشكلة هي أنه لا يمكن لأي لواء إقليمي أن يضاهي القوة النارية للواء ميكانيكي".

وأضاف المقال أن وزارة الدفاع الأوكرانية اتخذت هذا القرار بعد عدة أسابيع من الأحداث الدرامية بسبب عدة فضائح داخل اللواء.