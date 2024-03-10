الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني تبلغ 895 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تكبيد الجيش الأوكراني خسائر بشرية بلغت 895 عسكريا، في مناطق متفرقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية بيانا، اليوم الأحد، وجاء فيه "على محور كوبيانسك، بلغت خسائر العدو أكثر من 110 جنود ودبابتين وثلاث سيارات، لافتة إلى أنه "على محور دونيتسك، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 280 جنديا ودبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وخمس مركبات آلية".

وأضاف البيان أنه "على محور أفدييفكا، بلغت خسائر العدو 310 جنود ودبابة واحدة وعربتي مشاة قتالية وثماني مركبات آلية.. وفي اتجاه جنوب دونيتسك، بلغت خسائر العدو أكثر من 150 جنديًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين.

وأشارت إلى أنه "في اتجاه خيرسون، بلغت خسائر العدو 45 جنديا وثلاث سيارات.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.