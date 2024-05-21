تعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه صباح اليوم

نرصد أسعار العملات العربية أمام العملة المحلية (الجنيه المصري)، اليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو، في البنك المركزي المصري.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها نستعرض أسعار العملات العربية بالجنيه، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفقًا لآخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك.

سعر العملات العربية أمام الجنيه اليوم 21-5-2024



سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.41 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 151.71 جنيه للشراء، 152.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 12.67 جنيه للشراء، 12.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه 123.48 جنيه للشراء، 123.86 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه 120.94 جنيه للشراء، 121.33 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه 12.76 جنيه للشراء، 12.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 65.57 جنيه للشراء، 65.95 جنيه للبيع.



وتتأثر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في مصر باستمرار بالصراعات الحالية بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الأحداث الساخنة الدولية.