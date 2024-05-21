بنك مصر يقرض "ايديتا" 990 مليون جنيه لتمويل خطوط انتاج جديدة

وقع بنك مصر عقد قرض طويل الاجل لمدة 8 سنوات بقيمة 990 مليون جنيه مصري مع شركة إيديتا للصناعات الغذائية، ، وقد قام بالتوقيع محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع المهندس/ هاني برزي - رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك والشركة.

ويهدف هذا القرض الى تمويل خطط التوسع بالشركة لإنشاء أربعة خطوط إنتاج جديدة لزيادة الإنتاج، وإعطاء الأولوية بشكل واضح للمشروعات التي تحقق أهداف التنمية الاقتصادية حيث يعمل بنك مصر على دعم المشروعات الوطنية بشكل دائم لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

أكد محمد الاتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن تمويل بنك مصر لخطوط الإنتاج الجديدة تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وان بنك مصر يعد من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، مؤكدا ان منح البنك لقروض بنكية للمشروعات الكبري وبشروط وضمانات مناسبة وبهيكل تمويل مرن يتماشى مع طبيعة تلك المشروعات يساعد علي تنشيط معدلات التدفق الاستثماري، حيث أن قطاع الأغذية يعد من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، نظرا لما يمثله من أهمية نحو نمو الصادرات وتوفير العديد من فرص العمل، وتعزيز المنافسة في السوق المحلية والعالمية بما ينعكس على إيجابيا على الاقتصاد القومي.

أعرب المهندس هاني برزي رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية التمويل مع بنك مصر باعتبارها شهادة قوية على التزام إيديتا بتحقيق النمو فضلاً عن مكانتها الرائدة في السوق. وأوضح أن هذا التمويل سيساهم في دعم إيديتا لتلبية معدلات الطلب المرتفعة على منتجاتها بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطني ويحرص على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة، كما يسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.