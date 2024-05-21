الأمم المتحدة تعلن تنكيس الأعلام اليوم حدادا على وفاة الرئيس الإيراني

أكدت إذاعة النور اللبنانية أن الأمم المتحدة تنكس العلم اليوم، الثلاثاء، عند الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت نيويورك، حداداً على حادثة المروحية الرئاسية الإيرانية التي استشهد فيها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.

وكانت الولايات المتحدة قالت إنها لم تتمكن، لأسباب لوجستية إلى حد كبير، من تلبية طلب إيراني للمساعدة في أعقاب تحطم طائرة هليكوبتر أسفر عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فيما قدمت واشنطن تعازيها.

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن هذا الطلب النادر من إيران، التي تعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل خصمين رئيسيين لها، في مؤتمر صحفي.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين: "لقد طلبت منا الحكومة الإيرانية المساعدة. وأوضحنا لهم أننا سنقدم المساعدة، وهو ما نفعله ردا على أي طلب من حكومة أجنبية في هذا النوع من المواقف".

وأضاف ميلر دون الخوض في تفاصيل: "في نهاية المطاف، ولأسباب لوجستية إلى حد كبير، لم نتمكن من تقديم تلك المساعدة".

وقال المتحدث إن وفاة رئيسي لم تغير الموقف الأمريكي الأساسي تجاه إيران.