ورشة عمل بصيدلة عين شمس على هامش مؤتمر صحة إفريقيا غدًا

تنظم كلية الصيدلة جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان (Start your business) غدا الثلاثاء وتستمر الورشة لمدة أربع ساعات من الساعة 11 صباحا حتى الثانية ظهرًا.

يأتي ذلك على هامش مشاركة كلية الصيدلة فى فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا Africa Health ExCon".

وتنظم ورشة العمل تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أمانى أسامة كامل عميد كلية الصيدلة.

وأعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عن إطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، والذي سيقام تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الثالث من يونيو المقبل.

أهداف ورشة صيدلة عين شمس

تهدف ورشة العمل في صيدلة عين شمس إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الأساسية في ريادة الأعمال، بما في ذلك فهم المفاهيم الأساسية، وتحليل فرص العمل، والحصول على التمويل والتخطيط الاستراتيجي.

وتعمل ورشة صيدلة عين شمس على تدريب مبسط يتعرف المستفيدين فيه عن كيفية تصميم نموذج عمل لبدأ الوظيفة وكيفية حساب قيمة المشروع فى مختلف المجالات و كيفية البدأ فى شركة ناشئة والتعرف على مبادئ ريادة الأعمال .

يحاضر بورشة العمل ممثلاً عن مركز الابتكار وريادة الأعمال ASU-iHub برئاسة الدكتور وئام محمود المدير التنفيذي للمركز، والدكتور إسلام عدلى مدير الأنشطة الطلابية بمركز الإبتكار وريادة الأعمال (ASU-iHub ) ومدرس علم الحشرات الطبية بكلية العلوم جامعة عين شمس.

