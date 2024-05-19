رئيس جامعة عين شمس يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)

أجرى الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، جولة تفقدية اليوم الأحد، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024 في كليات الحقوق والآداب والعلوم، برفقة عمداء الكليات والوكلاء وأمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب .

بدأت الجولة بتفقد امتحانات كلية الحقوق بمبنى الامتحانات والتقى رئيس جامعة عين شمس بعدد من الطلاب واستمع لآرائهم حول طبيعة وأسئلة الامتحانات، أعقبها تفقد امتحانات كلية الآداب.

رئيس جامعة عين شمس يتفقد اللجان الامتحانية

وتفقد رئيس جامعة عين شمس اللجان الامتحانية بالكلية واطلع على الإجراءات التنظيمية المتبعة لضمان سير الامتحانات بسلاسة ، كذلك تفقد المركز الطبي بالكلية.

وتابع رئيس جامعة عين شمس سير الامتحانات بكلية العلوم.

وخلال جولته التفقدية أكد رئيس جامعة عين شمس أهمية توفير بيئة مناسبة للطلاب أثناء الامتحانات، تتيح لهم التركيز والأداء بأفضل شكل ممكن مع ضرورة الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب وقياس قدراتهم على الفهم والتحصيل الدراسي.

وشدد رئيس جامعة عين شمس على أن تتم أعمال التصحيح بكفاءة وفاعلية بالتوازى مع العملية الإمتحانية لسرعة إعلان النتائج.

وفي ختام جولته، أثنى رئيس جامعة عين شمس على مستوى التنظيم والانضباط الذي لمسه خلال جولته بالكليات ، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل قطاع التعليم والطلاب ، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين في تنظيم العملية الإمتحانية بشكل يعكس الاحترافية والحرص على مصلحة الطلاب.

وأثنى رئيس جامعة عين شمس على انتظام الطلاب داخل اللجان، والتزامهم بالتعليمات المنظمة، مؤكدا علي أن نجاح العملية الإمتحانية يعكس تضافر جهود جميع الأطراف داخل الجامعة.

يذكر أن قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة كان قد اتخذ حزمة من الاجراءات استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثاني منها التأكيد على إرشادات الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة حفاظا على صحة جميع أطراف المنظومة التعليمية ، التأكيد على عدم دخول الطلاب للجان الامتحانات بالهواتف المحمولة مع الإعلان عن عقوبة استخدامه بوضوح بكل الأماكن.

بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لمبنى الامتحانات والخيمة لاستقبال عدد ۳۵۰۰ طالب مع ، تكليف كليات الجامعة بإعداد تقرير يومي خلال فترة الامتحانات، يتضمن أعداد الحضور من الطلاب والغياب وحالات الغش والحالات المرضية.

كذلك تم توجيه المراكز الطبية بالكليات والمدن الجامعية للعمل بكامل قوتها خلال الفترة المقررة للامتحانات بأكملها لضمان سير أعمال الامتحانات بأمان، وتوفير فرق طبية إضافية للطوارئ للتواجد على مدار فترة الامتحانات لأي سبب طارئ بالكليات ذات الكثافة الطلابية، وتوفير أفراد من الفرق الطبية لمباشرة العمل بالكليات المستحدثة (الإعلام - الآثار - الطب البيطري) والتوجيه بمراجعة الإجراءات الاحترازية بقاعات الامتحانات بالكليات.

