رفض طلب الكابتن محمود الخطيب بحبس مرتضى منصور

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الاقتصادية، برفض الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب وذلك كحكم نهائي، والذي طالب فيها بحبس رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضى منصور لمدة عام، بالإضافة إلى حبسه ستة أشهر.

صدر الحكم برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين مصطفى وسيم مصطفى وسامح سعيد موسى.

تفاصيل حكم حبس مرتضى منصور سنة مع الشغل

وكان دفاع الكابتن محمود الخطيب تقدم لنيابة الشئون المالية في 23 سبتمبر سنة 2023، بطلب قيد برقم 172 لسنة 2023، طلب فيه من المحامي العام الأول، أن يعرض على محكمة الجنايات هذه العريضة لتصدر حكمها بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ في الحكم الذي سبق وأصدر القرار القاضي أحمد خالد الشايب بحبس مرتضي منصور سنة مع الشغل يوم 27 أبريل 2022، في الدعوى رقم 45 لسنة 2022.