احذر هذه الطريقة لفقدان الوزن مخاطرها كثيرة

لطالما يسعى الكثيرون لتجربة طرق مختلفة لفقدان الوزن وهو ما يجعل الأمر خطيرًا نوعًا ما وخاصة إذا كانت طرق غير صحية كشرب زيت الخروع الذي يستخدم للعناية بالبشرة وفقًا لصحيفة ميرور البريطانية.

وشاركت مريم ، المتخصصة في نشر نصائح عن صحة البشرة على موقع"تيك توك"، تجربتها مع متابعيها البالغ عددهم 102 ألف متابع، وقالت: "استعد لأكبر عملية تطهير، ستذهب إلى الحمام طوال اليوم، لكنك ستشعر بوزن أخف، أتناول زيت الخروع عن طريق الفم كل بضعة أشهر".

وأضافت: "زيت الخروع رائع بشكل عام لصحتك وبشرتك لذلك، أنا أحب زيت الخروع حقا وأعتقد أنه يجب على الجميع تجربته".

وانهالت التعليقات على منشور مريم ، حيث لم يكن العديد من المستخدمين متأكدين مما إذا كان زيت الخروع آمنا للشرب حقًا، وفي هذا الصدد، تقول خبيرة التغذية جي كيو جوردان، إن تناول زيت الخروع لفقدان الوزن هو "بدعة أكثر من كونه حقيقة".

وأضافت: "على الرغم من أنه قد يسبب فقدانا مؤقتا للوزن بسبب آثاره الملينة، إلا أنه لا يساهم في فقدان الدهون بشكل مستدام. إن فقدان الوزن الحقيقي والمستدام يأتي من التغذية المتوازنة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والعادات الصحية".

ويتكون زيت الخروع في الغالب من حمض الريسينوليك الذي له تأثير قوي على الأمعاء، حتى في الجرعات الصغيرة، وهذا يساعد بشكل خاص أولئك الذين يعانون من الإمساك، حيث أن الأحماض تحفز تقلصات العضلات التي تساعد على تحريك البراز عبر الجهاز الهضمي.

وأوضحت جوردان: "فقدان الوزن عادة ما يكون بسبب فقدان الماء وليس انخفاض الدهون في الجسم. يمكن أن يؤدي شرب زيت الخروع إلى بعض الآثار الجانبية غير السارة: التشنجات والإسهال والغثيان والجفاف".