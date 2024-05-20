وزير الشباب والرياضة يشهد إطلاق مؤتمر ريادة لحزب مستقبل وطن

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إطلاق مؤتمر "ريادة"، والذي ينظمه حزب مستقبل وطن، بحضور قيادات الحزب، في إطار مجهودات وزارة الشباب المصرية نحو المشاركة في كافة الفعاليات التي تخدم الشباب.



وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:"أود في البداية أن أعرب عن بالغ التقدير لتلك الجهود التي نحن بصددها من أمانه الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن والتى تتضمن برنامج "ريادة" لدعم قطاع الشباب .. والذي يهدف إلي خلق جيل مؤهل للقياده و الابداع من خلال البرامج المقدمه من الجامعة الامريكية بالقاهرة.



وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن ما تشهده الدولة المصرية حاليًا من حالة فريدة من الحراك السياسي والإقتصادي والإجتماعي والشبابي والرياضي، وما آلت إليه تلك الجهود من بناء الدولة عصرية حديثة ارتكزت بالأساس في ذلك على كافة مواردها ومقدراتها وفى مقدمتهم الشباب إيمانا بأن التنمية الشاملة والمستدامة في كافة مجالات العمل الوطنى ترتبط بتنمية وصقل قدرات الشباب وتأهيلهم لتحمل مسئولية إدارة الحاضر وصياغة المستقبل.



وأكد وزير الشباب على رؤية القيادة السياسية والدعم والرعاية غير المسبوقة أفسحت المجال واسعا رحبا أمام الأجيال الحالية من النشء والشباب للانطلاق نحو المستقبل، متسلحين في ذلك بالإمكانيات والقدرات التي أتيحت لهم ووضعهم في مقدمة الاهتمامات على اجندة العمل الوطنى وفى شتي مسارات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.



وأضاف "صبحي" أن تلك المجهودات بجانب برامج نشر ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة والحرفية، وتشغيل الشباب وتأهيل القادرون باختلاف السوق العمل، وتنفيذ مشروعات "اعرف بلدك" إلى العديد من المدن المصرية بهدف تعريف الشباب بأهم المعالم في مختلف المحافظات المصرية، فضلاً عن التكامل الذي أوجدته مشروعات اكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات ومنها المشروع القومى للموهبة والبطل والأولمبي والموهبة الحركية ودورى مراكز الشباب وكابيتانو مصر وستارز اون إيجبت ومسابقات إبداع لطلاب الجامعات المصرية ومراكز الشباب وتلاثت بالعربي وكنوز مصرية وغيرها كثير من المشروعات، والتى تحظي برعاية كريمة من فخامة الرئيس ومشروعات اكتشاف الموهوبين من النشء والفتيات والتى تحظي بالرعاية الكريمة من قرينة السيد الرئيس.



ولفت وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتولى تنفيذ برامج التنشئة الوطنية للنش، والشباب ونموذجي برلمان الطلائع والشباب ونماذج المحاكاة للمؤسسات المصرية والدولية، وبرامج التنمية السياسية بهدف تعميق المشاركة السياسية للنشء والشباب وعمل قوافل ومعسكرات تثقيفية وسياحية وترفيهية لأبناء القبائل المصرية فى للمحافظات الحدودية" شمال سيناء - جنوب سيناءالبحر الأحمر - مطروح - الوادي الجديد - أسوان".







