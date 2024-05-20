المواد الغذائية: مد إعفاء 12 سلعة مستوردة من الضريبة الجمركية يساهم في زيادة المعروض

أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، أن قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمد إعفاء 12 سلعة مستوردة من الضريبة الجمركية لمدة 3 أشهر جديدة، قرار جيد ويسهم في زيادة الكميات المطروحة من هذه السلع بالأسواق المحلية عقب استيرادها؛ وخفض أسعارها وإتاحتها للمواطنين بسهولة.

وأعفت الحكومة سلع الدواجن، والبط، والإوز، والدجاج الرومي، والألبان، والزبد، والجبن، والشاي، والدهون، والشحوم، والسكر، والمكرونة، والأدوية المستوردة، من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر، قبل أن تمدها 3 أشهر إضافية.

وقال المنوفي إن القرار سيعمل على إتاحة بعض السلع والمنتجات التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه خلال المدة الماضية، للمستهلك بأسعار مناسبة وإتاحتها للمواطنين بسهولة.

وأوضح أن كل ما سبق سيسهم في تحقيق وفرة في المعروض بما يسمح لآليات السوق العمل بشكل تلقائي على خفض الأسعار.