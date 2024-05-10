الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

المواد الغذائية: الأسعار مستقرة ولدينا اكتفاء ذاتي من بعض أنواع الجبن

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، أنه لا توجد أزمة في الألبان في مصر، والأسعار مستقرة ولدينا اكتفاء ذاتي من بعض أنواع الجبن.

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الغرف التجارية تكشف سبب عدم تراجع أسعار الألبان حتى الآن.. ثمن العلبة فارغة 12 جنيها

 

أوضح أن متوسط أسعار اللبن البقري يتراوح من 17 إلى 20 جنيهاً ، واللبن الجاموسي من 30 إلى 35.
أما بالنسبة لأسعار الجبنة البيضاء، فيتروح أسعارها بين 120 إلى 140 جنيهاً ، وأسعار الجبنة الرومي بين 220 إلى 240 جنيهاً.
ونفى ما تداولته بعض المواقع أن أسعار الألبان ارتفعت بنسبة 50%.
أكد أن الأسعار قد تشهد تراجعا خلال الفترة القادمة. مشيرا إلى أن الألبان نسبة المكون المحلي بها يبلغ 90%.

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