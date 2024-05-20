اخر تطورات أسعار الذهب فى التعاملات المسائية

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال التعاملات المسائية، اليوم الاثنين 20 مايو، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3185 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3185 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3640 جنيهًا.

بالغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2730 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2123 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 25480 جنيهًا.

الذهب يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق تزامنًا مع صعود تاريخي للفضة

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الاثنين، إذ عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد ينفذ أول خفض لأسعار الفائدة قريباً، في حين ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 11 عاماً.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 2448.98 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعا عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5% إلى 2453.20 دولار.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة ويتوقع المستثمرون الآن فرصة بنسبة 65% لخفض أسعار الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر .

وظل مؤشر الدولار ضعيفا، ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي المقرر أن يصدر يوم الأربعاء إلى جانب تعليقات عدد كبير من المتحدثين باسم المجلس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 32.08 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاماً.

وكتب محللون في إيه.إن.زد في مذكرة "رخص الفضة نسبيا مقارنة بالذهب وقوة العوامل الأساسية المرتبطة بها يزيدان اهتمام المستثمرين".

وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1083.05 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 12 مايو/أيار 2023. وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 1009.05 دولار.