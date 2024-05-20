ارتفاع محاصيل الذهب الاصفر لـ27 ألف و393 طن قمح حتى الآن بالاسكندرية

قال المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من خلال متابعته تقارير لحظية عن نسب التوريد وسداد مستحقات المزارعين أول بأول من خلال لجان الاستلام والفرز والتخزين لضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم واستلام قمح بجودة عاليًا كاشفا ارتفاع معدلات توريد محصول .

وكلف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، كل من جمال عمار وكيل المديرية، وأماني حلمي رئيس قسم صيانة الحبوب، أعضاء غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية بمتابعة عمليات التوريد من خلال زيارة الصوامع والبناكر ومتابعة أعمال لجان الاستلام.

صرح المهندس محمود القلش، المتحدث الرسمى باسم مديرية التموين والتجارة الداخلية فى الاسكندرية، أن الحصيلة الإجمالية للاقماح المحلية التي جرى استلامها من المزارعين والتجار وتوريدها للصوامع والبناكر،وصلت حتى الآن الى 72 ألف و393 طن قمح محلى، منذ بدء موسم التوريد الحالى وحتى الآن.

وأضاف القلش، أن عملية تسلم الأقماح المحلية من المزارعين تتم وفق لجان سداسية، لتحديد درجات التقريط الثلاثة، المقرر تسعير الأردب وفقا ًلها، وهى 23 قيراط بـ2000 جنيه للأردب، و22.5 قيراط بـ 1950 جنيهاً، و22 قيراط بـ 1900 جنيه.

يشار إلى أنه تم تخصيص 4 صوامع وبناكر لتسلم الأقماح المحلية، بإجمالي سعات تخزينية 121 ألفا و580 طنا بخلاف توفر سعات تخزينية أخرى في حالة زيادة كميات التوريد على السعات المحددة، كما هو متبع سنوياً، شملت صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بسعة 90 ألف طن، وجاهزة لاستقبال 30 ألف طن من الأقماح المحلية.

وجرى تخصيص صومعة السلام التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعتها 60 ألف طن جاهزة لاستقبال سعة 30 ألف طن من الأقماح المحلية.

واعتمدت المديرية 2 بنكر لتوريد القمح هما، بنكر السلام التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعته التخزينية 43 ألفا و200 طن مجهزة بالكامل لاستقبال الأقماح المحلية، وبنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وسعته التخزينية 11 ألفا و980 طنا، وإجمالي السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية لموسم 2024.