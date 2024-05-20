أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار24 يسجل 3646 جنيها

واصلت أسعار المشغولات الذهبية في الارتفاع للمره الثانية خلال تعاملات اليوم الإثنين 20-5-2024، بقيمة 10 جنيهات في سعر الجرام ليبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3190 جنيها وذلك على خلفية صعود السعر العالمي للذهب فوق 2435 دولار بنهاية تعاملات هذا الأسبوع.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3646 جنيها.

عيار 21 يسجل 3190 جنيها.

عيار 18 يسجل 2734 جنيها.

عيار 14 يسجل 3190 جنيها.

الجنيه الذهب 25520 جنيها.

الذهب العالمي

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية تداولات هذا الأسبوع لتسجل مستوى قياسي جديد بدعم من تزايد التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بعد بيانات التضخم الضعيفة التي صدرت الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط عودة المخاوف من التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

سجل سعر الذهب الفوري ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 1.3% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2450 دولار للأونصة ليتخطى الذهب بهذا قمته السعرية الأخيرة عند 2431 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2414 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2439 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

ويأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.3% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل المعدن النفيس ارتفاع منذ بداية شهر مايو بنسبة 7% في طريقه لتسجيل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي.صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة إلى 2448.98 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.5 بالمئة إلى 2453.20 دولار.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة ويتوقع المستثمرون الآن فرصة 65 بالمئة لخفض معدلات الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر.

وظل مؤشر الدولار ضعيفا، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وتتجه أنظار المستثمرين إلى محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي المقرر أن يصدر يوم الأربعاء، إلى جانب تعليقات عدد كبير من المتحدثين باسم المجلس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 32.08 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما.