الإثنين 20 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التعادل عنوان نتائج مواجهات اليوم في الدوري المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

حسم التعادل نتيجة المباريات الثلاثة التي أقيمت اليوم الاثنين ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
 

وتعادل المصري البورسعيدي سلبيا مع ضيفه إنبي كما تعادل المقاولون العرب مع ضيفه فاركو 1 /1 وتعادل الاتحاد السكندري مع مضيفه زد أف سي سلبيا.
 

ويحتل المصري وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة بفارق 12 نقطة خلف بيراميدز المتصدر، وياتي زد في المركز الثالث برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الرابع ويحل إنبي في المركز السابع برصيد 33 نقطة والمقاولون في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة وفاركو في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.

وعلى استاد برج العرب تقدم امير عبيد بهدف للمقاولون من ضربة جزاء في الدقيقة 41 ثم تعادل عمرو ناصر  لفاركو من ضربة جزاء  في الدقيقة 86.

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