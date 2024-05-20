التعادل عنوان نتائج مواجهات اليوم في الدوري المصري

حسم التعادل نتيجة المباريات الثلاثة التي أقيمت اليوم الاثنين ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



وتعادل المصري البورسعيدي سلبيا مع ضيفه إنبي كما تعادل المقاولون العرب مع ضيفه فاركو 1 /1 وتعادل الاتحاد السكندري مع مضيفه زد أف سي سلبيا.



ويحتل المصري وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة بفارق 12 نقطة خلف بيراميدز المتصدر، وياتي زد في المركز الثالث برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الرابع ويحل إنبي في المركز السابع برصيد 33 نقطة والمقاولون في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة وفاركو في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.

وعلى استاد برج العرب تقدم امير عبيد بهدف للمقاولون من ضربة جزاء في الدقيقة 41 ثم تعادل عمرو ناصر لفاركو من ضربة جزاء في الدقيقة 86.