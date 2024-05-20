شباب بلوزداد يهنئ الزمالك بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية

تقدم نادي شباب بلوزداد الجزائري لكرة القدم بالتهنئة إلى الزمالك المصري عقب تتويجه بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

وذكر شباب بلوزداد في بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" اليوم الاثنين: " بأسمى عبارات التحية والتقدير، تتقدم إدارة شباب بلوزداد ونيابة عن العائلة البلوزدادية، بتهنئة نادي الزمالك المصري الشقيق إثر تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وتنصيبه بطلاً للمنافسة، هنيئا لكم التتويج ومزيدا من النجاحات في قادم الاستحقاقات".

كان الزمالك توج بلقب كأس الكونفدرالية إثر فوزه على ضيفه نهضة بركان المغربي 1/صفر أمس الأحد ، في إياب نهائي المسابقة علما انه خسر ذهابا 1/2، ليخلف بذلك اتحاد الجزائر في سجل الفائزين بلقب البطولة.