فاركو يتعادل مع المقاولون في الدوري المصري

حسم التعادل نتيجة مباراة فاركو والمقاولون بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري.

تقدم المقاولون من ركلة جزاء في الدقيقة 41 عن طريق أمير عابد، وأدرك فاركو التعاقد بأقدام عمرو ناصر من ركلة جزاء في الدقيقة 86 قبل نهاية المباراة.

بهذه النتيجة يحتل المقاولون المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة ويفصله 4 نقاط عن الداخلية صاحب المركز الأخير، بينما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.

تشكيل فاركو أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود السيد

خط الدفاع: أحمد عوض - ياسين السيد - جيفرسون انكادا - عزمي غوما.

خط الوسط: أحمد محمد - محمد فخري - محمود عماد.

خط الهجوم: أحمد شريف - شكري نجيب - سيف تيري.

تشكيل المقاولون العرب أمام فاركو

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عابد، أحمد علاء - لؤي وائل- جوزيف أوشايا.

خط الوسط: أحمد الشيمي - عمر سافيولا- عمارحمدي.

خط الهجوم: محمد عنتر - عماد ميهوب - محمد سالم.