دي زيربي يكشف مستقبله مع برايتون

كشف المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون، مستقبله خلال الموسم المقبل، بعد الاهتمام الذي وجده خلال الفترة الأخيرة.

وأكد دي زيربي في تصريحات أبرزتها شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن برايتون يعد من أهم تجارب حياته.

بينما علق على مستقبله مع برايتون، فقال: "لم يصلني أي عروض خلال الوقت الراهن".

وتابع: "أرغب في الاستمرار في البريميرليج، لكن لا أعرف أين أو متي، لكنني تشرفت بالعمل في الدوري الإنجليزي".

وأختتم دي زيربي: "بالتأكيد كانت فرصة هائلة، لقد منحتني التعرف على هذا النادي والمدينة وعلى هذا الجمهور، لن أنسى كل هذا".

الجدير بالذكر أن دي زيربي صاحب الـ 44 عامًا، تولي تدريب برايتون في سبتمبر 2022، حيث قاد الفريق للموسم السادس واللعب في الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخ النادي الإنجليزي.