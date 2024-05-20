ارتفاع أسعار النفط وسط غموض بشأن مصير الرئيس الإيراني

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024، لتواصل مكاسب الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استمرار رجال الإنقاذ عمليات البحث عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد تحطم طائرة هليكوبتر في الدولة المنتجة للنفط وبعد أن اشترت الولايات المتحدة الخام للمساعدة في إعادة ملء المخزون الوطني لديها.

ووفق لما نقلته "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 0049 بتوقيت جرينتش، ارتفع برنت 26 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 84.24 دولار للبرميل، وربح الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.21 دولار للبرميل.

وأنهى برنت الأسبوع السابق مرتفعا بنحو 1%، وهو أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة أسابيع، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2% نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكي النفط في العالم.

وقال "مسؤول إيراني" لرويترز إن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحطمت أمس الأحد، موضحًا أن حياة الرئيس ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان معرضة للخطر.

وعلى الرغم من التقلبات التي تشهدها المنطقة، لم تتحرك أسعار النفط إلا بشكل طفيف.

اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في يونيو

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في "آي إن جي": "لا تزال سوق النفط محصورة في نطاق محدود إلى حد كبير وبدون أي محفز جديد، فمن المرجح أن نضطر إلى انتظار الوضوح بشأن سياسة إنتاج "أوبك +" من أجل الخروج من هذا النطاق".

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، في الأول من يونيو.

وتابع باترسون: "يبدو أن السوق أيضًا غير مهتم بشكل متزايد بالتطورات على الجبهة الجيوسياسية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الكمية الكبيرة من الطاقة الفائضة التي تمتلكها أوبك".

واستغلت الحكومة الأمريكية الانخفاض الأخير في أسعار النفط، قائلة أواخر الأسبوع الماضي إنها اشترت 3.3 مليون برميل من النفط بسعر 79.38 دولارا للبرميل للمساعدة في إعادة ملء احتياطيها النفطي الاستراتيجي بعد عملية بيع ضخمة من المخزون في عام 2022.

ودعمت السوق الأسبوع الماضي علامات تراجع التضخم في الولايات المتحدة مما عزز التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة، مما قد يقلل من قيمة الدولار ويجعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى.