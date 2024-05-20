أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 84.24 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 20-5-2024، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 84.24 دولار للبرميل، لتواصل مكاسب الأسبوع الماضي.

وارتفع خام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.3 %إلى 84.24 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 80.21 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأنهى برنت الأسبوع السابق مرتفعًا بنحو 1%، وهو أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة أسابيع، في حين ارتفع خام غرب تكساس 2% بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكي النفط في العالم.

وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة الثابت شيبوب أن تذبذب أسعار النفط والغاز بالأسواق العالمية وتدهور أمن التزود أصبح يمثل هاجسا كبيرا لمعظم دول العالم خاصة المستوردة للطاقة في ظل الصراعات الجيوسياسية .

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة التونسية بورشة عمل بعنوان " رؤية طاقية جديدة للجنوب " بحضور وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، على هامش فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الدولي نحو الجنوب تحت عنوان " الاستراتيجية الأوروبية لجيوسياسية اقتصادية واجتماعية ثقافية جديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط " بمدينة سورينتو الإيطالية بحضور سفير تونس بايطاليا مراد بورحلة وقنصل مدينة نابولي خالد الفقيه.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في آي إن جي "لا تزال سوق النفط محصورة في نطاق محدود إلى حد كبير وبدون أي محفز جديد، سيتعين علينا الانتظار على الأرجح حتى تتضح الصورة فيما يتعلق بسياسة إنتاج أوبك+ من أجل الخروج من هذا النطاق".

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، في الأول من يونيو.

وقال باترسون "يبدو أن السوق أيضا غير مهتمة بشكل متزايد بالتطورات على الجبهة الجيوسياسية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الكمية الكبيرة من الطاقة الفائضة التي تمتلكها أوبك".

واستغلت الحكومة الأميركية الانخفاض الأخير في أسعار النفط، قائلة في أواخر الأسبوع الماضي إنها اشترت 3.3 مليون برميل من النفط بسعر 79.38 دولار للبرميل للمساعدة في إعادة ملء احتياطها النفطي الاستراتيجي بعد عملية بيع ضخمة من المخزون في عام 2022.