روسيا مستعدة لمساعدة إيران في تحقيقات سقوط طائرة رئيسي

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو قوله، اليوم الإثنين، إن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة في التحقيق الذي تجريه إيران لمعرفة سبب حادثة تحطم الهليكوبتر التي أودت بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وفي وقت سابق، عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في وفاة رئيسي، ووصفه بأنه صديق وفي لروسيا.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني، صورًا لعدد من عناصر الهلال الأحمر الإيراني يسيرون وسط ضباب كثيف في مناطق جبلية، ويستخدمون مركبات وسيارات رباعية الدفع تتقدم على طرق ضيقة موحلة.

وأوضح التلفزيون أن طائرة مسيّرة تركية رصدت إحداثيّات الحادث، وأبلغت فرق الإنقاذ الإيرانيّة بها.

وأضاف أُرسلت فرق إنقاذ إلى الموقع قرابة الخامسة من صباح اليوم الإثنين .