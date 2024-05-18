السبت 18 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الآداب جامعة عين شمس

امتحانات آداب عين
امتحانات آداب عين شمس

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024 في كلية الآداب جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

لأول مرة| ألسن عين شمس تكرّم الموظف المثالي من خلال مسابقة

طلاب زراعة جامعة عين شمس يشاركون بأفكارهم الابتكارية في الملتقى التوظيفي السنوي

وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني تحت إشراف الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. 

إجراءات تنظيم امتحانات كلية الآداب جامعة عين شمس 

ويأتي تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الثانى ضمن الجهود المتضافرة والرعاية الحثيثة من قبل كلية الآداب جامعة عين شمس، حيث تم الإعلان عن جداول الامتحانات وأماكن اللجان بشكل مسبق وبوقت كاف عبر الصفحة الرسمية للكلية، لتسهيل العملية الامتحانية على الطلاب. 

ويتم الإشراف المباشر على سير العملية الامتحانية بصورة تضمن سلاسة التنفيذ وعدالة التقييم، مع الحرص على توفير كل السبل لدعم الطلاب أكاديمياً ونفسياً.

ويتضمن تنظيم امتحانات هذا الفصل البرامج بنظام الساعات المعتمدة (١٤ قسما)، والنظام السنة الدراسية (قسمان)، والبرامج المميزة بنظام الساعات المعتمدة (ثلاثة برامج)، وامتحانات طلاب اللائحة القديمة، وبرامج التعليم المفتوح، مع توزيع الطلاب على اللجان خلال الفترات الامتحانية الاربعة والتي تمتد الامتحانات من الساعة ٩ صباحًا حتى .٤.٣٠ عصرًا، وطبقا للطاقة الاستيعابية للقاعات، مع الحرص على تطبيق إجراءات صحية مشددة لضمان سلامة الطلاب والموظفين، وبما يضمن بيئة هادئة ومناسبة لأداء الامتحانات.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أن الامتحانات تتنوع على ثلاثة نماذج تتنوع الأسئلة خلالها ما بين الأسئلة الموضوعية، وأسئلة الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية، مع تصحيح الكتروني في نفس اليوم لضمان سرعة إعلان النتائج.

ويأتي انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثانى كخطوة أساسية نحو إتمام العملية الأكاديمية بنجاح، ويسلط هذا التنظيم الضوء على الالتزام المستمر بالتميز الأكاديمي ودعم الطلاب، محافظةً بذلك على مستوى جودة التعليم بما يتناسب مع رؤية واستراتجيات جامعة عين شمس.

مواد متعلقة

معهد إعداد القادة يعقد البرنامج التدريبي لإعداد قادة التنمية المستدامة

لأول مرة| ألسن عين شمس تكرّم الموظف المثالي من خلال مسابقة

وزير التعليم العالى يجتمع بنخبة من العلماء المصريين بالجامعات البريطانية

وزير التعليم: إدخال الذكاء الاصطناعي في مناهج الثانوية العامة

أكاديمية البحث العلمي: نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا في تعزيز دور المتاحف المصرية

وزير التربية والتعليم يتفقد امتحانات الصف الثانى الثانوي في بورسعيد

عقد مؤتمر صنع السياسات الاقتصادية بأوقات المخاطر في جامعة القاهرة

أبناؤنا في الخارج| ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

الجريدة الورقية