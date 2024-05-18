انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الآداب جامعة عين شمس

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024 في كلية الآداب جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني تحت إشراف الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

إجراءات تنظيم امتحانات كلية الآداب جامعة عين شمس

ويأتي تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الثانى ضمن الجهود المتضافرة والرعاية الحثيثة من قبل كلية الآداب جامعة عين شمس، حيث تم الإعلان عن جداول الامتحانات وأماكن اللجان بشكل مسبق وبوقت كاف عبر الصفحة الرسمية للكلية، لتسهيل العملية الامتحانية على الطلاب.

ويتم الإشراف المباشر على سير العملية الامتحانية بصورة تضمن سلاسة التنفيذ وعدالة التقييم، مع الحرص على توفير كل السبل لدعم الطلاب أكاديمياً ونفسياً.

ويتضمن تنظيم امتحانات هذا الفصل البرامج بنظام الساعات المعتمدة (١٤ قسما)، والنظام السنة الدراسية (قسمان)، والبرامج المميزة بنظام الساعات المعتمدة (ثلاثة برامج)، وامتحانات طلاب اللائحة القديمة، وبرامج التعليم المفتوح، مع توزيع الطلاب على اللجان خلال الفترات الامتحانية الاربعة والتي تمتد الامتحانات من الساعة ٩ صباحًا حتى .٤.٣٠ عصرًا، وطبقا للطاقة الاستيعابية للقاعات، مع الحرص على تطبيق إجراءات صحية مشددة لضمان سلامة الطلاب والموظفين، وبما يضمن بيئة هادئة ومناسبة لأداء الامتحانات.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أن الامتحانات تتنوع على ثلاثة نماذج تتنوع الأسئلة خلالها ما بين الأسئلة الموضوعية، وأسئلة الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية، مع تصحيح الكتروني في نفس اليوم لضمان سرعة إعلان النتائج.

ويأتي انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثانى كخطوة أساسية نحو إتمام العملية الأكاديمية بنجاح، ويسلط هذا التنظيم الضوء على الالتزام المستمر بالتميز الأكاديمي ودعم الطلاب، محافظةً بذلك على مستوى جودة التعليم بما يتناسب مع رؤية واستراتجيات جامعة عين شمس.