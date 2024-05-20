محمد سالم يقود تشكيل المقاولون العرب أمام فاركو
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن التشكيل الرسمي لمواجهة فاركو، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
ويبحث المقاولون العرب عن تحقيق الفوز على نظيره فاركو، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة من مساء اليوم الأثنين.
تشكيل المقاولون العرب أمام فاركو
حراسة المرمى: محمود أبو السعود.
خط الدفاع: أمير عابد، أحمد علاء - لؤي وائل- جوزيف أوشايا.
خط الوسط: أحمد الشيمي - عمر سافيولا- عمارحمدي.
خط الهجوم: محمد عنتر - عماد ميهوب - محمد سالم.
وتُنقل موقعة المقاولون وفاركو عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.