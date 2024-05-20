إصابة 8 أشخاص بحادث تصادم ميكروباص وربع نقل بالطريق الزراعى

أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وأخرى ربع نقل أمام قرية دار السلام التابعة لمركز ومدينة دراو بأسوان، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بالقرب من قرية دار السلام التابعة لمركز دارو.

وأسفر الحادث، عن إصابة 8 أشخاص، وهم: مصطفى كامل سعيد، 36 سنة، أحمد محمود عبدالله، 35 سنة، ياسمين محمد يوسف، 18 سنة، صفية محمد، 18 سنة، رحمة أحمد صالح، 18 سنة، هشام ناصر حمدان، 19 سنة، ندى أحمد السيد، 28 سنة، محمد وجيه، 38 سنة، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وجروح وكسور، وتم نقلهم إلى مستشفى دراو لتلقى الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وفى سياق آخر قررت النيابة العامه بالجيزة حبس قهوجى 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل عامل نظافة بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم، لتسببه في اتساخ ملابسه لإلقائه أتربة أثناء سيره في الشارع.

كلفت النيابة العامة بالجيزة ، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت بالفحص الظاهرى من خلال تحديد العلامات الاستعرافية والتى تثبت فى بطاقة ترفق مع الجثة والتي تشمل العمر والطول والسن والملابس التي يرتدية ومراحل تعفن الجثة وأى علامات تعريفية كالوشم وسحب عينات من البول والدم والأحشاء.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كل الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكان قد أنهى قهوجي حياة عامل طعنا بسلاح أبيض في أوسيم، بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم، لتسببه في اتساخ ملابسه لإلقائه أتربة أثناء سيره في الشارع، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل أحد الأشخاص في أوسيم، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من خلال تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم، أن قهوجي طعن عامل بسلاح أبيض، بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم، لإلقائه أتربة أثناء سيره في الشارع، وتسببه في اتساخ ملابسه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.