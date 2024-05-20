العجيلي: البنوك العمانية اثبتت قدرتها على مواجهة المخاطر والتحديات العالمية

أكد عبدالحكيم بن عمر العجيلي رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف العمانية والرئيس التنفيذي لبنك ظفار، وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية أن القطاع المصرفي في سلطنة عمان شهدا نموًا هائلاً خلال العقود الماضية

وقال أن البنوك العمانية أثبتت قدرتها على التعامل مع المخاطر والتحديات العالمية التي أثرت بشكل كبير على عدد من البنوك في مختلف دول العالم بسبب العديد من التغيرات.

وأوضح أن المصارف العمانية تمكنت من تحسين قدرتها على مواجهة المخاطر وتعزيز استقرارها المالي في مؤشرات التنافسية العالمية وذلك تحت إشراف وتوجيهات البنك المركزي العماني وبما يتماشى مع رؤية عمان 2040 للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية" الدورة الثانية الذي يعقد اليوم بدولة سلطنة عمان وينظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزي العماني ، وبمشاركة المختصين من مؤسسات القطاع المالي والمصرفي من داخل وخارج السلطنة.

وأضاف إنّ المخاطر تُحيط بنا من كل جانب، سواءً كانت مخاطر اقتصادية أو سياسية أو تقنية أو حتى بيئية. موضحا أن إدارة المخاطر بفعالية تُعد ضرورية لضمان استقرار جميع قطاعات المال والأعمال، ولا يختلف ذلك بالنسبة للقطاع المصرفي واستدامته.

وطالب بإنشاء إطار شامل لإدارة المخاطر وتحديدها وتقييمها ومراقبتها والتعامل معها بفاعلية وبالتالي بناء منظومة متكاملة لتمكين المصارف والمؤسسات المالية من القيام بدورها على أكمل وجه، لا سيما في وجود سوق اقتصادي يتسم بالمتغيرات المستمرة والمخاطر على مختلف الأصعدة.