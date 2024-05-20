حبس قهوجى 4 أيام لاتهامه بقتل عامل نظافة بأوسيم

قررت النيابة العامه بالجيزة حبس قهوجى 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل عامل نظافة بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم، لتسببه في اتساخ ملابسه لإلقائه أتربة أثناء سيره في الشارع.

كلفت النيابة العامة بالجيزة ، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت بالفحص الظاهرى من خلال تحديد العلامات الاستعرافية والتى تثبت فى بطاقة ترفق مع الجثة والتي تشمل العمر والطول والسن والملابس التي يرتدية ومراحل تعفن الجثة وأى علامات تعريفية كالوشم وسحب عينات من البول والدم والأحشاء.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كل الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكان قد أنهى قهوجي حياة عامل طعنا بسلاح أبيض في أوسيم، بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم، لتسببه في اتساخ ملابسه لإلقائه أتربة أثناء سيره في الشارع، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل أحد الأشخاص في أوسيم، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من خلال تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم، أن قهوجي طعن عامل بسلاح أبيض، بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم، لإلقائه أتربة أثناء سيره في الشارع، وتسببه في اتساخ ملابسه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

وفى سياق آخر كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على آخرين داخل أحد المحال بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجارى تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز “مصاب بجروح متفرقة”) بتضرره من (عاطل) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بــ”سلاح أبيض” حال تواجده بمحل خاص به بدائرة المركز ، على إثر خلافات سابقة مع نجل عم المتهم المذكور.

عقب تقنين الإجراءت تم ضبطه، كما تم ضبط السلاح المستخدم فـى الواقعة.

القبض على شاب استعرض بموتوسيكل في الشارع بالدقهلية

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع “فيس بوك” تضمنت قيام قائد دراجة نارية “بدون لوحات” وبدون إطار أمامى بحركات إستعراضية بمدينة المنصورة بالدقهلية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.