محمد مخبر المكلف بمهام الرئيس الإيراني (شاهد)

بدأ محمد مخبر نائب الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي العمل، بعدما أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، الحداد العام في البلاد لـ 5 أيام، وتأكيد أن المساعد الأول لرئيسي سيتولى حسب الدستور مسؤولياته.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، فيديوجراف، أبرز المعلومات عن محمد مخبر النائب الأول لرئيس الجمهورية والمقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي، والعضو البارز في مجمع تشخيص مصلحة النظام، لكنه لا ينتمي لأي حزب سياسي.

وبحسب الدستور الإيراني، سيتولى محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني مهام الرئيس بالإنابة، حتى يتم انتخاب رئيس جديد في غضون 50 يومًا.

النائب الأول للرئيس الإيراني "محمد مخبر"

-يحل محل الرئيس حال وفاته أو غيابه وفقًا للدستور الإيراني.

-يتولي السلطات لحين التحضير لانتخاب رئيس جديد خلال 50 يومًا.

-عُين لمنصب النائب الأول للرئيس الإيراني في 8 أغسطس 2021.

-ولد في الأول من سبتمبر 1955.

-يحمل درجتي دكتوراه في القانون الدولي والإدارة.

-يعتبر من المقربين من الزعيم الإيراني الأعلى آية الله خامنئي.

-أدرجه الاتحاد الأوروبي عام 2010 على قائمة العقوبات لصلته ببرنامج إيران الصاروخي.

-تولي رئاسة لجنة تنفيذ أوامر الإمام "ستاد "منذ عام 2007.

-خضع للعقوبات بسبب ما قيل عن ضلوعه بأنشطة نووية.

-في عام 2012 أزال الاتحاد الأوروبي اسمه من قائمة العقوبات.

وفي سياق متصل، قال مدير عام الشؤون السياسية والانتخابات والتقسيمات الوطنية لمحافظة أذربایجان الشرقية "حسن حقیقیان": ستقام مراسم تشييع جثمان رئيس الجمهوریة إبراهیم رئیسي ومرافقيه غدًا الثلاثاء في مدینة تبريز.

وقال "حسن حقيقيان، في مقابلة مع وكالة إرنا، اليوم الإثنين، إن جثث شهداء المروحية التي تحطمت في منطقة ورزقان ینقل حالیًا إلى مدینة تبريز، مضيفًا: سيتم نقل جثث الشهداء إلى الطب العدلي.

إيران تعلن الحداد العام 5 أيام على وفاة "رئیسي" ومرافقیه:

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، اليوم الإثنين، الحداد الرسمي العام في البلاد لمدة خمسة أيام؛ على وفاة رئیس الجمهوریة الإيراني إبراهیم رئیسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقیهما؛ في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

ذكرت ذلك وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وأكد خامنئي أن النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، سيتولى إدارة السلطة التنفيذية، وسيكون أمامه 50 يومًا للترتيب لإجراء انتخابات جديدة، بالتنسيق مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، وفقًا لوسائل إعلام رسمية في إيران.

وكانت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية تعرضت أمس لحادث في طريق العودة إلى مدينة (تبريز) وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة (أذربيجان الشرقية) شمال غربي إيران.

وجرت عمليات البحث والإنقاذ فور وقوع الحادث، واستمرت حتى صباح اليوم؛ نظرًا للظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف ووعورة المنطقة الجبلية.

