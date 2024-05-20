ردود فعل دولية عقب الإعلان الرسمي عن وفاة الرئيس الإيراني (شاهد)

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، رسميا وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحية كانت تقلهما مع مسؤولين آخرين في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.

وقع الحادث في منطقة جلفا بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد، بعد ظهر الأحد، أثناء تحليق المروحية عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف، وتعثرت جهود البحث الجوي بسبب سوء الأحوال الجوية.

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية ردود الفعل الدولية عقب الإعلان الرسمي عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم مروحيتهم في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.



‎ونعت مصر الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية السيد حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم، إثر حادث أليم، وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.

ونعى الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، الرئيس الإيراني والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحيتهم، وقدم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بتقديم التعازي لحكومة والشعب الإيرانيين.

ونعى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني ببالغ الحزن والأسي الرئيس الإيراني ووزير خارجيته، في حادث تحطم المروحية، معربا عن تضامن بلاده مع إيران خلال هذه المأساة الأليمة.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن حزنه لوفاة الرئيس الإيراني، مؤكدًا أنه يشعر بصدمة شديدة بسبب الوفاة المأساوية لإبراهيم رئيسي، تعازي القلبية لعائلته وللشعب الإيراني، وأن بلاده تقف إلى جانب إيران في هذا الوقت الحزين.



مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني ومرافقيه غدًا





وفي سياق آخر، قال مدير عام الشؤون السياسية والانتخابات والتقسيمات الوطنية لمحافظة أذربيجان الشرقية "حسن حقیقیان": ستقام مراسم تشييع جثمان رئيس الجمهوریة إبراهیم رئیسي ومرافقيه غدًا الثلاثاء في مدینة تبريز.

وقال "حسن حقيقيان، في مقابلة مع وكالة إرنا، اليوم الإثنين، إن جثث شهداء المروحية التي تحطمت في منطقة ورزقان ینقل حالیًا إلى مدینة تبريز، مضيفًا: سيتم نقل جثث الشهداء إلى الطب العدلي.

إيران تعلن الحداد العام 5 أيام على وفاة "رئیسي" ومرافقیه:

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، اليوم الاثنين، الحداد الرسمي العام في البلاد لمدة خمسة أيام؛ على وفاة رئیس الجمهوریة الإيراني إبراهیم رئیسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقیهما؛ في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

ذكرت ذلك وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وأكد خامنئي أن النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، سيتولى إدارة السلطة التنفيذية، وسيكون أمامه 50 يومًا للترتيب لإجراء انتخابات جديدة، بالتنسيق مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، وفقًا لوسائل إعلام رسمية في إيران.

وكانت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية تعرضت أمس لحادث في طريق العودة إلى مدينة (تبريز) وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة (أذربيجان الشرقية) شمال غربي إيران.

وجرت عمليات البحث والإنقاذ فور وقوع الحادث، واستمرت حتى صباح اليوم؛ نظرًا للظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف ووعورة المنطقة الجبلية.