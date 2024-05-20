الإعـدام للمتهم بإنهاء حياة والده فى أسيوط

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الاثنين ، بمعاقبة فلاح بـ الإعـدام شنـ.قا، لإدانته بإنهاء حياة والده بسبب خلافات أسرية بينهما فقام بإطلاق عيار ناري صوبه أثناء نومه لحراسة زراعته بقرية عرب العطيات بمركز الفتح .



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة ، وعضوية المستشار وليد محمد شحاتة ، الرئيس بالمحكمة و المستشارين محمد حسن شلقامي، وإيهاب أحمد دهيس ، نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.

تعود تفاصيل القضية رقم 19820 لسنة 2022 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة من " محمد . س . م " بمقـ..تل والده " سليمان . م . إ " والعثور على جثته ملقاة وسط الزراعات الخاصة به.

على الفور انتقل المقدم أحمد أبوستيت رئيس مباحث مركز شرطة الفتح إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والفحص أن الجثة ملقاة على الأرض مغطاة ببطانية وتوصلت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة " بكر . س . م " نجل المجني عليه.

وأشارت التحريات إلى وجود خلافات بين المتهم ووالده المجني عليه بسبب رفضه أعطاه أموال أو قطعة أرض من أملاكه على اثر ذلك عقد المتهم العزم وبيت النية على التخلص من المجني عليه وقام بإحضار سلاح ناري بندقية آلية وما أن أيقن بتواجد المجني عليه بالأرض الزراعية الخاصة به لحراسة محصول الذرة ذهب إليه وقام بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه مما أدى إلى وفاته .