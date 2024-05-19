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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إخلاء سبيل سما المصري.. قرار جديد من محكمة القضاء الإداري

سما المصري
سما المصري

اجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، ثالث جلسات طلب إخلاء سبيل سما المصري، بعد أن نفذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية وسب وقذف لجلسة 26 يونيو.

وقال دفاع سما المصري، إنه سبق وتم الحكم عليها بأحكام حبس 3 سنوات ونصف، ونفذت العقوبة بالكامل، وعندما خرجت  عدلت محكمة النقض أحد الأحكام بدلا من الحكم من سنة للحبس سنتين.

واستكمل الدفاع: على الفور تقدمنا بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الإفراج عنها، بنص المدة طبقًا للقانون 6 لسنة 2018 والقانون 19 لسنة 2020 بطلب الإفراج الشرطي عنها بنص المدة طبقا للقانون، وتم تحديد جلسة سابقة وتم تأجيلها اليوم لتقرير المفوضين.
 

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