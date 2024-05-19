إخلاء سبيل سما المصري.. قرار جديد من محكمة القضاء الإداري

اجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، ثالث جلسات طلب إخلاء سبيل سما المصري، بعد أن نفذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية وسب وقذف لجلسة 26 يونيو.

وقال دفاع سما المصري، إنه سبق وتم الحكم عليها بأحكام حبس 3 سنوات ونصف، ونفذت العقوبة بالكامل، وعندما خرجت عدلت محكمة النقض أحد الأحكام بدلا من الحكم من سنة للحبس سنتين.

واستكمل الدفاع: على الفور تقدمنا بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الإفراج عنها، بنص المدة طبقًا للقانون 6 لسنة 2018 والقانون 19 لسنة 2020 بطلب الإفراج الشرطي عنها بنص المدة طبقا للقانون، وتم تحديد جلسة سابقة وتم تأجيلها اليوم لتقرير المفوضين.

