خطوات مصر لإدانة الاحتلال أمام محكمة العدل (فيديو)

كشف اللواء أركان حرب دكتور محمد قشقوش، مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الإجراءات التي ستتخذها مصر ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إن القاهرة عازمة بشكل كبير جدًا على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية.

وأوضح أن ما يروجه الإعلام العبري بشأن تراجع مصر عن الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل شائعات وكذب، مؤكدًا أن مصر في طريقها إلى إحياء الجهد السياسي بالتنسيق مع جنوب إفريقيا.

وأشار إلى أنه ليس غريبًا على الاحتلال أن يلوي الحقائق ويقول غير ما يجب أن يقول، موضحًا أن مصر في طريقها إلى دعم الجهد السياسي والاستراتيجي بالتنسيق مع جنوب إفريقيا.

مصر تنضم لدعوى جنوب إفريقيا

وفي سياق متصل، أعلنت مصر التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وأوضحت أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.