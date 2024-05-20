الأمن يكشف غموض حادثة مقتل شخص في العياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) .

وكشفت أجهزة الأمن أنه حال تواجد المذكور رفقة (مالك محل ، وآخران) على شاطىء النيل بدائرة المركز بقصد الصيد، فقد فوجئوا بحضور قارب صيد يستقله (شخصين) وطلب أحدهما من الأول كما تم إجراء مكالمة من هاتفه المحمول وعقب تحصله على الهاتف حاولا الهرب فقام الأول بالقفز داخل القارب لإسترداد هاتفه فقاما بإلقاءه من القارب بمياه النيل ولاذا بالهرب، ما أدى إلى وفاته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة (صياد ، وشقيقه- مقيمان بدائرة مركز شرطة العياط – لهما معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

فيما تم التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

وامرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتم التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة

كما أمرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.