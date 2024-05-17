الداخلية تكشف ملابسات تعدي مواطن على آخرين بسلاح أبيض في الإسماعيلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع «فيسبوك» تضمن تعدي أحد الأشخاص بسلاح أبيض على آخرين داخل أحد المحال بالإسماعيلية.



وقالت الداخلية في بيان صباح اليوم الجمعة، إنه «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على آخرين داخل أحد المحال بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 مايو الجاري تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز «مصاب بجروح متفرقة») بتضرره من (عاطل) لقيامه بالتعدي عليه بالضرب بــ«سلاح أبيض» حال تواجده بمحل خاص به بدائرة المركز، على إثر خلافات سابقة مع نجل عم المتهم المذكور».

واضافت: «عقب تقنين الإجراءت تم ضبطه، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، واتُّخذت الإجراءات القانونية».