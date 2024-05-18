أشادت جبهة شباب الصحفيين بمبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد..معك في كل مكان" في إطار المبادرة الرئاسية"حياة كريمة "لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجا والسيدات المعيلات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظة أسوان لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم السبت: في البداية نشكر وزارة الداخلية على مشاركتها المجتمعية الكبيرة مع اهالينا الطيبين في كل محافظات مصر وتحديدا من محافظة أسوان وهذا الجهد الكبير يؤكد دوما على شعار الشرطة في خدمة الشعب الذي تحول الى منهج عمل ودستور حياة في دولة 30يونيو الجديدة

شباب الصحفيين عن قوافل الداخلية الطبية والإنسانية بأسوان: الشرطة في خدمة الشعب

شباب الصحفيين عن قوافل الداخلية الطبية والإنسانية بأسوان: الشرطة في خدمة الشعب

شباب الصحفيين عن قوافل الداخلية الطبية والإنسانية بأسوان: الشرطة في خدمة الشعب

شباب الصحفيين عن قوافل الداخلية الطبية والإنسانية بأسوان: الشرطة في خدمة الشعب

شباب الصحفيين عن قوافل الداخلية الطبية والإنسانية بأسوان: الشرطة في خدمة الشعب

اضاف طواله: حرص وزارة الداخلية من خلال قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجية قوافل "طبية.. إنسانية " استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكنية بنطاق محافظة أسوان رسالة هامة تؤكد على إن الداخلية تشعر بنبض رجل الشارع البسيط و تتعايش وتتفاعل مع كل آمالة وآلامة.

أشار رئيس الجبهة إلي إن حرص وزارة الداخلية أيضا على توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين بالإضافة إلى زيارة السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل اقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن يؤكد على أن الشرطة تساعد وتدعم المواطنين وتحافظ على كرامتهم وتسعي لخلق حياة كريمة لهم