تعليم قوص: فوز 7 مشروعات بمسابقة المبدع المتميز

أعلن عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا، اليوم الإثنين ، فوز 7 معلمين بمسابقة المعلم المتميز المبدع والتى نظمها قسم التواصل ودعم المعلمين بتعليم قوص والتى تم الإعلان عنها ابريل الماضى وشارك فيها 15 متسابق من العاملين بالتربية والتعليم بحسب الدكتورة نجاة عارف مدير إدارة التواصل ودعم المعلمين بتعليم قنا .

ومن جانبها أكدت هبه العويضى مسؤول التواصل بادرة قوص التعليمية أن تعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا جاءت صريحة بضرورة الاعلان عن مسابقة الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتى دشنت تحت شعار معلم متميز مبدع بعدة مجالات مهنية وثقافية حيث فازت المعلمة منال محمد احمد بمدرسة الشهداء الثانوية بنات بمشروع علمى عن تحلية مياه البحر وفاز عبدالعاطي على محمود بمدرسة خزام الزراعية بمشروع زيادة إنتاج القمح ، وأنوار رجب محمود مدرسة النصر الاعداديه بنات ، بمقترح مسرح المناهج ، وخالد سليمان محمود بديوان الإدارة بمشروع الالعاب الرقمية ، و أحمد محمود الشباط بقسم الموهوبين بالإدارة بمجال الإبداع الشعري ، ومجاهد عبدالقوى محمد مدرسة العبور الاعداديه بجراجوس بمجال الانشاط الدينى ، وحمدى محمد اسماعيل مدرسة الحرارية الثانوية فى مجال القصة القصيرة.

وأشارت مسؤول التواصل إلى أنه تم تصعيد جميع الفائزين لتمثيل تعليم قوص بتصفيات مديرية التربية والتعليم بقنا يونيو المقبل كما سيكرم عبدالله القبانى مدير عام الإدارة الفائزين بمكتبه خلال الأسبوع الجاريالداودي يناقش مقترح انشاء مقر جديد لبنك الدم الاقليمي بقنا

من ناحية أخرى، عقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا لمناقشة انشاء مقر جديد لبنك الدم الاقليمي بمحافظة قنا يسهم في توفير الكثير من الجهد والوقت وتسهيل خدمات المتبرعين وتطوير آليات صرف وحدات الدم وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة ،والدكتورة دعاء محمد ابراهيم مدير بنك الدم الاقليمي ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واشار الداودي ،ان فكرة انشاء مقر لبنك الدم الاقليمي تهدف في مجملها إلى توفير دم آمن ونقي لجميع الفئات المختلفة، و توفير كافة سبل الراحة للمترددين سواء من المرضي أو المتبرعين ، كما يحافظ علي المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم من مختلف الفصائل، والمبني سوف يشمل اربع أقسام وهي ( قسم التبرع – قسم المشتقات – قسم السيرولوجي- قسم الصرف ) ، وسوف يتم توفير وحدة علاجية ، ومناقشة مشروع تجميع البلازما ، موجها بضرورة مراعاة تهيئة أماكن انتظار المرضي ، وضرورة الالتزام بان يكون المكان مستوفيا للشروط الصحية ومطابقا للمواصفات المطلوبة .